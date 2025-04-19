Nia Vardalos: Ζει το Πάσχα στην Αθήνα και η χαρά της δεν κρύβεται

Στενά συνδεδεμένη με τις ρίζες της και τις παραδόσεις της χώρας καταγωγής της είναι η Nia Vardalos. Και το έχει δείξει αυτό με πολλούς τρόπους. Στο Los Angeles που ζει καθε χρόνο τέτοιες μέρες η Ελληνική κοινότητα μαζεύεται στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και τιμά τη Χριστιανοσύνη και την πίστη τους.

Δεκάδες φορές τα προηγούμενα χρόνια έχουν κυκλοφορήσει βίντεο και φωτογραφίες από τη λειτουργία τουτ Επιταφίου εκεί με την ίδια να ακολουθεί και τον στενό της φίλο Tom Hanks να είναι ανάμεσα σε αυτούς που σηκώνουν τον Επιτάφιο στην περιφορά του. Φέτος όμως και λόγω της επικείμενης πρεμιέρας της δική της παράστασης Tiny Beautiful Things στο Θέατρο Παλλάς η Nia Vardalos βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και 6 μέρες για τις πρόβες ιδιαίτερα αγχωμένη που θα παίξει πρώτη φορά μπροστά σε Ελληνικό κοινό.

Αν βγάλουμε όμως το άγχος από την εξίσωση η χαρά της που βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα μέσα στο Άγιο Πάσχα δεν κρύβεται. Και χθες όπως όλοι οι πιστοί παρακολούθησε τη λειτουργία του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή του Ευαγγελισμού, πιθανότατα στην περιφορά του Επιταφίου της Μονής Πετράκη. Βαθιά συγκινημένη κι ευτυχισμένη.

«Walking the streets of Athens with the epitafio makes my heart swell. Καλή Ανάσταση everyone. With love, from Greece» έγραψε η ίδια "Το να περπατάω τους δρόμους της Αθήνας με τον Επιτ΄άφιο κάνει την καρδιά μου να φουσκώνει..."

