Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στη Σιγκαπούρη

Ο ταξιδιωτικός οίστρος των celebrities με την Ασία αυτό το καλοκαίρι συνεχίζεται. Αυτή τη φορά είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή που έφυγε οικογενειακώς με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά για τη Σιγκαπούρη.

Το ζευγάρι που πέρασε όλο σχεδόν το καλοκαίρι του στο εξοχικό τους σπίτι στην Πάρο με τις κόρες τους Μαίρη και Νάγια και τον γιο τους Γιάννη βρίσκεται ήδη εκεί και από χθες η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τον κόσμο κάποια λίγα στιγμιότυπα από την πρώτη τους μέρα και νύχτα στην ασιατική μεγαλούπολη.

Σήμερα έκανε ένα ποστ βάζοντας μέσα αρκετές φωτογραφίες από τα πρώτα αξιοθέατα που επισκέφθηκαν, τους εντυπωσιακούς βοτανικούς κήπους και το Gardens by the Bay με τα εντυπωσιακά shows με φώτα και μουσική.

