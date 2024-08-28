Ευλαμπία Ρέβη: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ξαφνικά κακός για μια επαγγελματική απόφαση;

Το επίπεδο της, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της η παρουσιάστρια –τα τελευταία χρόνια- και ρεπόρτερ τα πολλά προηγούμενα, Ευλαμπία Ρέβη το έχει δείξει προ πολλού και στο πεζοδρόμιο.

Σίγουρα δεν μεταλλάχτηκε περνώντας στη θέση της παρουσίασης σε ένα στούντιο και το απέδειξε και στις πρόσφατες φωτιές στην Αττική που βγήκε ξανά στο ρεπορτάζ για να ενισχύσει τον σταθμό που εργαζόταν μέχρι χθες.

Έχοντας δουλέψει κι εμείς στον ίδιο σταθμό τη χρονιά που μας πέρασε μπορούμε να υπογράψουμε για την ευγένειά της, το πόσο δουλευταρού είναι, πόσο πρόθυμη και πόσο καλό παιδί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.