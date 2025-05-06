Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έστειλε μήνυμα στην Μπάρκα μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

Το επικείμενο κόψιμο της εκπομπής "Πάμε Δανάη" την Παρασκευή που μας έρχεται σχεδόν δύο μήνες πριν από τη λήξη της σεζόν έγινε φυσικά θέμα συζήτησης σήμερα στο "Happy Day" με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει πως έστειλε μήνυμα στη Δανάη Μπάρκα όταν το έμαθε

«Αυτό που συνέβη στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός, το οποίο θα εξετάσουμε. Αρχικά να πω ένα μπράβο στα παιδιά που διατηρούν τη ψυχραιμία και το χαμόγελό τους. Δεν είναι ευχάριστη είδηση για κανένα μας, ούτε και για εμάς που είμαστε σε ένα άλλο κανάλι» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Το να μην μπορεί η εκπομπή να ολοκληρώσει σωστά τη σεζόν, να αποχαιρετίσει και να κάνει τον απολογισμό της στο τέλος της χρονιάς -η Δανάη Μπάρκα δεν θέλησε να μιλήσει στις κάμερες κι ήθελε προφανώς να σκεφτεί- αλλά αυτό που θέλω να πω ως Σταματίνα που θεωρώ τον εαυτό μου συνάδελφο με τα παιδιά και φίλη με κάποιους από τους συνεργάτες και με την Δανάη έχουμε μία ωραία σχέση, θεωρώ ότι δεν είναι όμορφο και κομψό να μην έχει μία ομάδα τη δυνατότητα να αποχαιρετίσει το κοινό της στο τέλος της σεζόν. Αυτό μου έκανε εντύπωση.

Εγώ έστειλα ένα γλυκό μήνυμα στην Δανάη και θα το πω στον αέρα το περιεχόμενο και το νόημα είναι ότι κάθε τέλος μια αρχή. Εύχομαι η επόμενη ημέρα να φέρει για τους συναδέλφους κάτι πολύ όμορφο».

Ενώ στη συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου έδωσε όλο το παρασκήνιο για όλα όσα έγιναν μετά την απόφαση του κοψίματος.

