Big Brother: Οι πρώτες δηλώσεις της Μαίρης μετά την αποχώρησή της και οι αποκαλύψεις για τους συμπαίκτες της

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η πρώτη αποχώρηση από το Big Brother είχε άρωμα γυναίκας αφού από τους έξι υποψήφιους, τους συγκάτοικους αποχαιρέτησε η Μαίρη Χατζηπαύλου.

Η Μαίρη είναι η πρώτη παίκτρια που αποχώρησε από το Big Brother, έχοντας παραμείνει στο σπίτι για μία μόλις εβδομάδα. Όπως αποκάλυψε στη συζήτησή της με τον Πέτρο Λαγούτη, δεν εξεπλάγη από το γεγονός ότι βρέθηκε υποψήφια προς αποχώρηση.

Μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του Big Brother η Μαίρη μίλησε για όλα στο skai.gr χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Γιατί πιέστηκε στο σπίτι; Πώς νιώθει μετά την αποχώρησή της και τι μήνυμα στέλνει στον Γιώργο Λιάγκα;

Βρεθήκαμε backstage στο δεύτερο live του Big Brother:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

