Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» εξακολουθεί να βρίσκεται στη Χίο και σήμερα, Τρίτη 6 Μαΐου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το Πυργί, ένα μαστιχοχώρι που θα μπορούσε να είναι υπαίθριος χώρος τέχνης. Το μεγαλύτερο μεσαιωνικό χωριό της Χίου έχει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον ενώ ένα συνεχές μοτίβο γεωμετρικών και περίτεχνων διακοσμητικών σχεδίων, τα λεγόμενα «ξυστά», καλύπτει κάθε επιφάνεια, κάνοντας τα οικήματά του μοναδικά.

Δείτε trailer:

Ο πολυβραβευμένος Ακαδημαϊκός και Διαστημικός Ερευνητής της NASA Δρ. Σταμάτης Κριμιζής ανοίγει για πρώτη φορά το σπίτι του στη Χίο και μας υποδέχεται φιλόξενα. Ο επιστήμονας, του οποίου το όνομα δόθηκε σε αστεροειδή, μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια στον πόλεμο και την… αυτοσχέδια αντίσταση στους Γερμανούς. Μας δείχνει φωτογραφίες από ένα γεύμα του με τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν όταν το Voyager πέρασε από τον πλανήτη Ουρανό ενώ μας μιλά και για τα στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχία, διαπιστώνοντας με πίκρα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς κάποια μας λείπουν…

Ένας περίπατος στο Πυργί, που χάρις στα ξυστά μοιάζει με ζωγραφιά, μας φέρνει σε επαφή με μια συγκινητική, προσωπική ιστορία. Την ιστορία ενός τεχνίτη του ξυστού, που ανακάλυψε τη ζωγραφική όταν ήρθε αντιμέτωπος με μια δύσκολη ασθένεια. Έκτοτε αντλεί σοφίες ζωής από κάθε όμορφη ημέρα.

Ένα τροχαίο ατύχημα πριν από μερικά χρόνια άλλαξε τη ζωή της Κέλλυς από τους Ολύμπους της Χίου. Με ένα ξίφος στο χέρι και πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιό της, η νέα γυναίκα κατάφερε σπουδαίες νίκες. Σήμερα εργάζεται και για τη μετακίνησή της καθημερινά αναμετράται με τα προβλήματα προσβασιμότητας.



«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



