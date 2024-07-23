Έξι δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της πρώτης Barbie, η Mattel λανσάρει την πρώτη τυφλή κούκλα. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών δήλωσε ότι η νέα Barbie, η οποία είναι από σήμερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο και στα ράφια των καταστημάτων, δημιουργήθηκε ώστε τα παιδιά που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται στην κοινωνία.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Barbie είναι πολλά περισσότερα από μια απλή κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση και μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του ανήκειν» ανέφερε σε δήλωσή της η ανώτερη αντιπρόεδρος Κρίστα Μπέργκερ.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Αμερικανικό Ίδρυμα για τους Τυφλούς για να διασφαλίσει ότι τα πάντα, από τα μάτια της κούκλας, τα ρούχα μέχρι και τη συσκευασία που έχει γραφή «Μπράιγ» απεικονίζουν με ακρίβεια άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση.

Η κούκλα κρατά ένα λευκό και κόκκινο μπαστούνι με ένα ζαχαρωτό στην κορυφή του, ενώ τα μάτια κοιτούν πάνω και προς τα έξω για να αποτυπώνουν την χαρακτηριστική ματιά ενός τυφλού ατόμου ενώ έχει γυαλιά ηλίου στο κεφάλι της. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα, αυτή η κούκλα έχει λυγισμένους αγκώνες για να μπορεί να χρησιμοποιεί άνετα το μπαστούνι της.

Η Λούσι Έντουαρντς, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και παρουσιάστρια, η οποία είναι τυφλή και εμφανίζεται στην καμπάνια με τη νέα Barbie, δήλωσε ότι η κυκλοφορία της κούκλας σημαίνει «τα πάντα για εκείνη» προσθέτοντας: «Ως έφηβη, ένιωθα απομονωμένη χάνοντας την όρασή μου και μη βλέποντας πρότυπα σαν εμένα. Ντρεπόμουν για το μπαστούνι μου, αλλά γνωρίζοντας ότι η Barbie είχε μπαστούνι θα με έκανε να νιώσω τόσο διαφορετικά για το δικό μου και θα με βοηθούσε να νιώσω λιγότερο μόνη στο ταξίδι μου να αποδεχτώ και να αγκαλιάσω την τύφλωσή μου».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η εταιρία λανσάρει επίσης την πρώτη μαύρη Barbie με σύνδρομο Down καθώς στην περσινή σειρά κυκλοφόρησε μία λευκή κούκλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

