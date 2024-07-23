Jessie J: Διαγνώστηκε με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και ΔΕΠΥ

Η Jessie J, η οποία πριν από λίγους μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά, αποκάλυψε ότι πάσχει από μια ψυχική ασθένεια. Η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και ΔΕΠΥ.

Σύμφωνα με την ίδια, η διάγνωση έγινε τρεις μήνες πριν και την έκανε να αναθεωρήσει τη ζωή της. Η Jessie J εξομολογήθηκε ότι η ασθένειά της έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά της απέναντι στον γιο της, καθώς νιώθει ανησυχία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Επίσης, ανέφερε ότι η γέννηση του γιου της με τον Chanan Safir Colman επιδείνωσε τα συμπτώματά της.

«Το να κάνω ένα μωρό ας πούμε… το έχει εντείνει πολύ περισσότερο, κάτι που ήταν παρήγορο κατά κάποιο τρόπο, καθώς το ένιωθα λιγότερο βαρύ και τρομακτικό», δήλωσε η Jessie J, προσθέτοντας ότι πάντα ένιωθε λίγο διαφορετική.

