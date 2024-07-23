Λογαριασμός
Bahar - Καινούργια αρχή: Η Ρενγκίν υποκύπτει στον εκβιασμό του αδελφού της

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00

Bahar- Καινούργια αρχή: Η Ρενγκίν υποκύπτει στον εκβιασμό του αδελφού της

Το μυστικό του Τιμούρ και της Ρενγκίν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, αν ο Τιμούρ δεν αντιδράσει έγκαιρα. Η Ρενγκίν δέχεται ένα ακόμη πλήγμα, όταν ένα πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίζεται στο νοσοκομείο.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

