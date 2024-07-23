Αν ζούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη πριν από τρεις ημέρες θα γινόταν 90 χρόνων. Δυστυχώς, το πιο λαμπρό αστέρι της Ελλάδας, η μία και μόνη Εθνική Σταρ που μεγάλωσε γενιές και γενιές, «έφυγε» δυστυχώς πολύ νέα, μόλις στα 62 της χρόνια, βυθίζοντας ολόκληρη την Ελλάδα στο πένθος.

Κι αν όλοι κλάψαμε, αυτός που σίγουρα πόνεσε περισσότερο είναι ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, το μοναχοπαίδι και η λατρεία της ζωής της.

Ο Γιάννης, έχοντας απομακρυνθεί καιρό από την υπόλοιπη οικογένεια και την πλειοψηφία του περιβάλλοντος της μητέρας του τέλεσε με λίγους φίλους και τη σύζυγό του τρισάγιο την Κυριακή, την ίδια ημέρα αλλά σε άλλη ώρα από αυτό που έκαναν ο αδερφός της Αντώνης και λοιποί συγγενείς και συνεργάτες της αξέχαστης Αλίκης και που οι φωτογραφίες του έπαιξαν λίγο πολύ παντού.

