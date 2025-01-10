Σπύρος Πούλης: Ποια σπουδαία τραγουδίστρια του είπε ότι είναι φάλτσος;

Στο Καλύτερα αργά του Action 24 μίλησε ο Σπύρος Πούλης, που τελευταία τον απολαύσαμε στην τηλεόραση στην Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα ως Σώτο Πούλο (πολύ επιτυχημένη παραφορά του πραγματικού του ονόματος).

Ο ηθοποιός παραδε΄χτηκε αρκετά πράγματα που τον αφορούν όπως το ότι είναι φάλτσος και μάλιστα με... επώνυμη βούλα αλλα όχι ότι είναι γκρινιάρης.

«Οι άλλοι λένε πως είμαι γκρινιάρης, εγώ λέω όχι, κατηγορηματικά. Μου λένε ότι φταίει το ζώδιό μου, Καρκίνος. Όταν κάνω γκρίνια το καταλαβαίνω γιατί το λέω! Όταν γίνεται κάτι μετά τους λέω "και μου λέτε ότι γκρινιάζω!"». Μάλιστα έδωσε και οδηγίες πώς αντιμετωπίζεται ένας γκρινιάρης! «Να του αφήσουν χω΄ρο, όχι πολύ όμως. Ούτε θα του λέτε "έχεις δίκιο" γιατί καταλαβαίνει ότι τον δουλεύεις. Μια ψιλή κοντρίτσα! Ο γκρινιάρης το ευχαριστιέται όταν γκρινιάζει!» είπε με χιούμορ.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου όμως τόνισε ότι δεν γκρινιάζει στη δουλειά του και δεν κάνει πίσω. «Όταν μπαίνω στον χορό θα χορέψω». «Πρόσφατα είπα ότι θα είμαι σε μία δουλειά και πήγα σε μία άλλη γιατί κάτι δεν μου κόλλαγε. Όταν μπαίνω σε μία δουλειά μπαίνω με τα χίλια» εξήγησε.

