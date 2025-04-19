Στο γραφικό Πήλιο θα περάσει τις μέρες του Πάσχα ο Σπύρος Μπιμπίλας όπως είχε προαναγγείλει μιλώντας στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Ο ηθοποιός είναι φιλοξενούμενος της Υρούς Μανέ και του συζύγου της, Τάσου Δαϊόγλου.

Μπιμπίλας και Μανέ φέτος βρίσκονται μαζί στο θεατρικό σανίδι στο έργο του Παύλου Μάτεσι, Η μητέρα του σκύλου.

Ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ είναι χειμερινός κολυμβητής όπως είναι γνωστό και δεν εγκατέλειψε αυτή του τη συνήθεια ούτε στο Πήλιο. Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Παγασητικού με θεατές την Υρώ Μανέ και τον σύζυγό της, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του σε φωτογραφίες.

Και δεν ήταν μόνο η θάλασσα που απόλαυσε ως φυσική δραστηριότητα αλλά και οι βόλτες μέσα στο δάσος καθώς ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και από τις περιπατητικές εξορμήσεις με την Υρώ Μανέ αλλά και από τα νηστίσιμα εδέσματα που έχει μέχρι στιγμής απολαύσει στο φιλόξενο σπίτι της φίλης του καθώς και από τις συναντήσεις με άλλους συναδέλφους του, όπως η Τζένη Μπότση.

Το Πήλιο άλλωστε είναι γνωστό ότι συγκεντρώνει μια πλειάδα επωνύμων που έχουν τα εξοχικά τους εκεί, από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τη Μαρία Καβογιάννη μέχρι τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Μαρία Λεκάκη και τη Δέσποινα Βανδή.

