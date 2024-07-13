Λογαριασμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Επέστρεψε στα Social με την πρώτη φωτογραφία του μωρού

11 μέρες μετά τον τοκετό η Queen Dina επέστρεψε

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Επέστρεψε στα Social με την πρώτη φωτογραφία του μωρού

Στις 2 Ιουλίου έφερε στον κόσμο με καισαρική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τον δεύτερο γιο της με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Ο μικρός που γεννήθηκε 2 κιλά και 860 γραμμάρια, θα πάρει το όνομα Βασίλης από τον πατέρα της παρουσιάστριας καθώς το ζευγάρι σε αυτά τα θέματα κινείται παραδοσιακά, μην ξεχνάτε πως ο μαγελύτερος γιος τους 18 μηνών πλέον, βαφτίστηκε Βλάσσης από τον πατέρα του Βασίλης Σταθοκωστόπουλου.

