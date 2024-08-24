Σοφία Μανωλάκου: «Είναι αστείο οι παραγωγοί να έχουν ως κριτήριο τους αριθμούς των followers»

Για τα νέα δεδομένα στον χώρο της showbiz μίλησε η Σοφία Μανωλάκου.

Η ηθοποιός που περιοδεύει με την παράσταση «Τέλειοι Ξένοι», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Summer’s Cool» και αναφέρθηκε στο πώς πλέον τα social media παίζουν ρόλο στο να πάρει ένας ηθοποιός μια δουλειά αλλά και τα εμφανισιακά κριτήρια που για την ίδια ήταν ένα σοβαρό κόμπλεξ στο παρελθόν.

«Είναι αστείο οι παραγωγοί να έχουν ως κριτήριο τους αριθμούς των followers των ηθοποιών για να τους πάρουν σε μια δουλειά. Θεωρώ ότι αν πάρεις κάποιον σε μια δουλειά μόνο και μόνο, γιατί έχει πολλούς followers, αυτό δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Αν δεν είσαι αποδοτικός στη δουλειά σου, όσους followers και να έχεις, δεν έχει διάρκεια» είπε η Σοφία Μανωλάκου ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο αν η ομορφιά τελικά ανοίγει πόρτες στον χώρο της υποκριτικής:

«Η ομορφιά μπορεί να σου ανοίξει μια πόρτα, αλλά σημασία έχει το πόσο θα μείνεις στο δωμάτιο. Και μοντέλο να είσαι, αν έχεις το βλέμμα της αγελάδας, δεν θα κάνεις πολλές φωτογραφίσεις. Οπότε, σημασία έχει το ταλέντο σε κάτι κι όχι η εξωτερική εμφάνιση.

Πιο παλιά είχα κόμπλεξ με την εξωτερική μου εμφάνιση και προσπαθούσα να αλλοιώσω τα χαρακτηριστικά μου, να ντύνομαι άσχημα για να αποδείξω ότι έχω ταλέντο. Μετά χαλάρωσα λίγο. Είδα ότι και οι άλλοι δεν με αντιμετωπίζουν μόνο ως ωραία. Έχω αποδείξει ότι είμαι και κάτι παραπάνω. Θεωρώ τουλάχιστον ή το πιστεύω μέσα μου, δεν ξέρω αν το πιστεύουν κι οι άλλοι. Αισθανόμουν πολύ άσχημα, όταν μου κάνανε κοπλιμέντα για την εξωτερική μου εμφάνιση, δεν ήθελα να τα ακούω.

Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι υγιές αυτό και πρέπει να λέω "ευχαριστώ", όταν μου λένε ότι είμαι όμορφη. Εγώ έλεγα "ναι, εντάξει". Προσπαθούσα να το μειώσω. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, έπαιξε ρόλο κι αυτό στο να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

