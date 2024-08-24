Λογαριασμός
Ο γάμος του Παντελή Τουτουντζή με τον Νάσο στο Κομμό (Αποκλειστικές photos -video)

Όπως ακριβώς το ονειρεύονταν

Λίγο πριν πέσει ο ήλιος στην παραλία του Κομμό στη Νότια Κρήτη που βαφτίσαν τα παιδιά τους παντρεύονται αυτή την ώρα ο γνωστός make up artist Παντελής Τουτουντζής και ο εδώ και 18 χρόνια σύντροφος της ζωής του Νάσος παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

Από νωρίς σε ένα μέρος της παραλίας στήθηκαν τα απαραίτητα για τον γάμο. πουφ και μαξιλάρες λουλούδια και μια ξύλινη στολισμένη αψίδα σχεδόν μπροστά στο νερό.

Διαβάστε περισσότερα; στο womenonly.gr

