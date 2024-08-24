Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα γυμνό

Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη είναι από αυτά τα ζευγάρια που λατρεύουμε να βλέπουμε. Μετρώντας πια σχεδόν 18 χρόνια μαζί, τα 10 ως παντρεμένοι, ο ηθοποιός κια η φωτογράφος που γνωρίστηκαν όταν εκείνη ανέλαβε να τον φωτογραφίσει για ένα περιοδικό, έχουν φτιάξει μια όμορφη οικογένεια με τα δίδυμα παιδιά τους και έχουν βρει το μυστικό της ευτυχίας τους.

Κάθε καλοκαίρι το ζευγάρι έχει μια - την λες και ασυνήθιστη- οικογενειακή παράδοση. Η Ρούλα Ρέβη τραβάει μια γυμνή φωτογραφία του Αποστόλη λίγο πριν το τέλος των διακοπών τους και τη μοιράζεται στο instagram της. Εδώ που τα λέμε, όταν η σύζυγος είναι συγκλονιστική φωτογράφος μόδας εδώ και χρόνια και τόσο creative από τη φύση της, είναι κρίμα να μην ποζάρεις για εκείνη που η αισθητική της είναι ζηλευτή.

Και για να είμαστε και ειλικρινείς, κι εκείνη πόζαρε ανάλογα στον άντρα της πριν λίγες μέρες και τώρα ήταν η σειρά του. Και οι δύο εικόνες αναρτήθηκαν στο προφίλ της αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια.

