Η Βασιλική Τρουφάκου θηλαζει τον γιο της στο μπαλκόνι. Ανεκτίμητο

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο και ιερό από μια μητέρα που θηλάζει το παιδί της και το δικαίωμα στον δημόσιο θηλασμό έχει πλέον κερδηθεί στον πολιτισμένο κόσμο.

Έτσι η Βασιλική Τρουφάκου με ένα τρυφερό χαμόγελο και την ευτυχία να φωτίζει όλο της το πρόσωπο κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της καθισμένη σε μια καρέκλα στο μπαλκόνι και τον θηλάζει.

