Νικηφόρος Βυθούλκας: «Για να τραβήξεις καλύτερους ανθρώπους δίπλα σου, πρέπει πρώτα να γίνεις εσύ καλύτερος»

Ο Νικηφόρος είναι από τους πετυχημένους νέους τραγουδιστές και σίγουρα ένας εντυπωσιακός άντρας που όλοι θα περίμεναν να έχει πολλές κατακτήσεις. Χωρίζοντας όμως από μια σχέση έξι ετών, αποφάσισε να μείνει για ένα μεγάλο διάστημα μόνος του και μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη στο OK! που κυκλοφορεί εξηγεί ανάμεσα σε πολλά άλλα και τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

-Επιδιώκεις με κάποιον τρόπο να επαναπροσδιοριστείς καλλιτεχνικά;

«Ουσιαστικά, εγώ αλλάζω. Αυτοβελτιώνομαι και εξελίσσομαι με τα σημάδια που βλέπω γύρω μου. Μπορεί να είναι κι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσω και θα με ταρακουνήσει. Ή κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι που συναναστρέφεσαι και αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σου. Έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια τέτοιους ανθρώπους.

Και αυτόν τον στόχο έχω, να γνωρίζω ανθρώπους που θα με εξελίσσουν και θα μοιραζόμαστε σκέψεις. Ζηλεύω προσωπικότητες του παρελθόντος που συναντιούνταν και έκαναν ωραίες κουβέντες, όπως ο Δημήτρης Χορν και ο Μάνος Χατζιδάκις».

-Στα 36 σου νιώθεις πιο ώριμος από ποτέ;

«Αλίμονο αν κάθε χρόνο, που μεγαλώνουμε, δεν νιώθουμε πιο ώριμοι. Είναι πολύ σημαντικό να μη μένουμε στάσιμοι. Πάντα ήμουν σε αναζήτηση, αλλά σε κάθε φάση της ζωής μας υπάρχει διαφορά σε ποια κατεύθυνση τρέχουμε, όχι με πόση ταχύτητα».

Διαβάστε ακόμα : Σοφία Κουρτίδου: Σκόνταψε στο ηχείο και έπεσε στη σκηνή!

-Σε τι φάση βρίσκεσαι στην προσωπική σου ζωή;

«Είμαι μόνος μου εδώ και πέντε χρόνια. Ζω όμορφα και ήρεμα. Μου αρέσει η ελευθερία μου. Το είχα ανάγκη. Βγήκα από μια μεγάλη σχέση που κράτησε έξι χρόνια.

Για να τραβήξεις καλύτερους ανθρώπους δίπλα σου, πρέπει πρώτα να γίνεις εσύ καλύτερος. Θυμάμαι που μου είπε κάποια στιγμή ο πατέρας μου, Παναγιώτης: «Βλέπω συνεντεύξεις ανθρώπων στην τηλεόραση που λένε, εγώ τη γυναίκα τη θέλω έτσι. Ποιος είσαι εσύ και θέλεις τέτοια γυναίκα; Επειδή απλά σε ξέρουν;». Μου έκανε εντύπωση αυτή η άποψη του.

Θεωρώ τον πατέρα μου σοφό και μεγαλώνοντας το αντιλαμβάνομαι. Επειδή η μητέρα μου έχει σπουδάσει, όχι ο πατέρας μου, πάντα, από μικρός, την είχα μέσα μου ψηλά. Μεγαλώνοντας είδα ότι ο πατέρας μου είναι ο μεγαλύτερος μου ήρωας, με μετρημένη σκέψη και δομημένο λόγο που ζηλεύω».

-Σε αυτά τα πέντε χρόνια που έχουν μεσολαβήσει δεν επιδίωξες μια νέα σχέση;

«Ήταν ανάγκη μου να ζήσω την ελευθερία μου. Ένιωθα πως κάποιος μου την είχε πάρει. Φυσικά ο εαυτός μου έφταιγε για αυτό. Όταν μένεις μόνος σου, σκέφτεσαι διαφορετικά. Δεν αποζητάω μια σχέση. Αλλά, αν έρθει κάτι, φαντάζομαι ότι θα μου είναι πιο εύκολο να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.