Pepper XMAS Party: Έρχεται το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στην Πειραιώς 260

Ο Pepper 96.6, το premium ραδιόφωνο της Αθήνας, γράφει ξανά ιστορία με το θρυλικό Pepper Xmas Party, που φέτος μεγαλώνει ακόμα περισσότερο!

Live acts και Dj sets από κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής, όπως ο Μιχάλης Δέλτα, ο Monsieur Minimal, ο Dim Zach κι ο George Zervos. Και φυσικά στα decks, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί & djs του Pepper 96.6 σε ένα λαμπερό και συναρπαστικό party, που θα κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 21.30, στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260- ΧΩΡΟΣ Δ.

Έναρξη: 21.30 – Doors open at: 20.30.

Εισιτήρια 10€ στο more.com!

LIVE ACTS & DJ SETS

Μιχάλης Δέλτα

Monsieur Minimal Easteria Live Band Show

Dim Zach

George Zervos

ΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ PEPPER 96.6

Ελένη Κολοκοτρώνη

Κοσμάς Δεβελέγκας

Δημήτρης Λεμονίδης

Dj Spector

