Η οικογένεια του Happy Traveller βάζει τα γιορτινά της και ξεκινά ένα οδοιπορικό σε παραμυθένιες περιοχές της Ευρώπης. Χιονισμένα τοπία, γραφικές χριστουγεννιάτικες αγορές, διάσημα βαυαρικά κάστρα, μικρές μεσαιωνικές πόλεις, ιστορικά μοναστήρια συνθέτουν ένα συναρπαστικό εορταστικό τοπίο που μας καλεί να το «επισκεφτούμε» μαζί με τους αγαπημένους μας ταξιδιώτες.

Η αρχή του ταξιδιού είναι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου από το λιλιπούτειο κρατίδιο Λιχτενστάιν. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους περπατούν στη μικροσκοπική πρωτεύουσα Βαντούζ, θυμούνται ένα προηγούμενο ταξίδι σ’ αυτή την περιοχή και ενθουσιάζονται από τις χιονισμένες πλαγιές των Ελβετικών Άλπεων.

Το ταξίδι τους συνεχίζεται στη μοναδική Ζυρίχη με τον εντυπωσιακό στολισμό της και τη χριστουγεννιάτικη αύρα της. Βλέπουν τα ξεχωριστά αξιοθέατά της, επισκέπτονται τις αγορές της και δοκιμάζουν ελβετικές λιχουδιές που υπάρχουν στα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια.

Φεύγοντας από τη Ζυρίχη, οδηγούν βορειοδυτικά και αφού απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα από την κορυφή ενός λόφου σε ένα εντυπωσιακό ξύλινο πύργο παρατηρητήριο, συνεχίζουν προς τον ποταμό Ρήνο στα Γερμανοελβετικά σύνορα.

Κάνουν στάση στην Konstanz (Κωνσταντία), βλέπουν το εντυπωσιακό άγαλμα Imperia, την πανέμορφη παλιά πόλη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και έναν προϊστορικό οικισμό της περιοχής.

Η χειμερινή εορταστική εξόρμηση του Happy Traveller θα συνεχιστεί και στα δύο επόμενα επεισόδια της εκπομπής, όπου οι ταξιδιώτες μας επισκέπτονται και άλλες μαγευτικές περιοχές της Ευρώπης.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

