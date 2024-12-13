Τίνα Μεσσαροπούλου: «Φυσικά μου έχει επιτεθεί λεκτικά παρουσιαστής. Δεν άρεσε η κριτική και υπήρξαν μηνύματα που τα κρατάω»

Πλέον μετράει πολλά χρόνια συνεργασίας η Τίνα Μεσσαροπούλου, με την πετυχημένη εκπομπή του Alpha και παρά το γεγονός ότι έχει δεχτεί άλλες προτάσεις προτίμησε να μείνει εκεί γιατί περνάει καλά.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός ήταν αποκαλυπτική:

«Ιδανικά – και είναι κάτι που το λέμε όλοι – δεν θα θέλαμε να προστεθεί κανείς στην παρέα του Happy Day. Ωστόσο, όποιος κι αν έρχεται έχει να λέει το πόσο ωραία πέρασε. Είμαστε μια παρέα με τις εντάσεις μας αλλά δεν μένει κάτι, όπως έρχεται η ένταση φεύγει κιόλας» είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου και συνέχισε:

«Έχω δεχθεί τηλεοπτική πρόταση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία μπορεί να ήταν και τελείως επάνω μου. Έμεινα όμως στο Happy Day, γιατί περνάω καλά. Έχω πει ότι και φέτος, αν δεν ήμουν σε αυτή την εκπομπή, θα προτιμούσα να είμαι σπίτι μου. Το λέω ειλικρινά και το πιστεύω.

Το ουδείς αναντικατάστατος δεν το πιστεύω, παρότι συμφέρει κάποια στελέχη της τηλεόρασης. Δεν μου λείπει κάποιος τηλεοπτικά, ποτέ δεν μου έλειπε. Θεωρώ πως ό,τι συμβαίνει συμβαίνει για κάποιον λόγο»

Ενώ αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί προσωπική λεκτική επίθεση από γνωστό παρουσιαστή για κριτική που του έκανε και δεν του άρεσε:

«Φυσικά και μου έχει επιτεθεί λεκτικά παρουσιαστής για κριτική που έχω γράψει ή έχω πει. Τα κρατάω τα μηνύματα. Δεν άρεσε η κριτική και υπήρξαν μηνύματα που τα κρατάω»

