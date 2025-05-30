Shakira: Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι συναυλίες της και του Jason Aldean στο Fenway Park

Χιλιάδες θαυμαστές έμειναν έκπληκτοι με την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων της Shakira, του Jason Aldean και των Brooks & Dunn στο ιστορικό Fenway Park, μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συναυλιών.

Η είδηση, που ανακοινώθηκε μέσω των λογαριασμών του «Fenway Concerts» σε X και Instagram, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και ερωτημάτων σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι παραστάσεις της Shakira και των Jason Aldean και Brooks & Dunn που ήταν αρχικά προγραμματισμένες για τις 29 και 30 Μαΐου, αντίστοιχα, στο Fenway Park ακυρώνονται. Οι επιστροφές χρημάτων θα είναι διαθέσιμες στο σημείο της αγοράς σας. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία», αναφέρεται στην ανακοίνωση στο Instagram με πλήθος σχολίων να ακολουθούν.

Η Shakira θα εμφανιζόταν την Πέμπτη 29 Μαΐου, ενώ ο Jason Aldean και οι Brooks & Dunn ως συν-επικεφαλής θα ακολουθούσαν την Παρασκευή 30 Μαΐου.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δόθηκαν όμως σύμφωνα με το TMZ, η Υπηρεσία Επιθεώρησης της Βοστώνης φέρεται να ακύρωσε τις συναυλίες λόγω κτιριακών προβλημάτων.

«Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας πριν από την συναυλία, εντοπίστηκαν κατασκευαστικά στοιχεία που δεν ήταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οπότε οι παραστάσεις ακυρώθηκαν», δήλωσε μια πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης στο PEOPLE. «Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ασφαλή».

Ορισμένα από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούσαν ότι το θέμα οφείλεται σε ζητήματα ασφάλειας της σκηνής.

«Ξέρω κάποιον που εργάζεται εκεί. Η οροφή της σκηνής υποχώρησε όταν προσπαθούσαν να τοποθετήσουν μία από τις μεγάλες οθόνες. Αυτό συνέβη κυριολεκτικά τις τελευταίες δύο ώρες», έγραψε ένας χρήστης.

Πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, περιγράφοντας τις προετοιμασίες που είχαν κάνει για να παρευρεθούν: «Καλύτερα να αποζημιώσουν τους ανθρώπους για τον χρόνο που πήραν άδεια από τη δουλειά, για τα ξενοδοχεία που έκλεισαν και για τα αεροπορικά εισιτήρια».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός σε ένα Instagram Story την Τετάρτη, 28 Μαΐου είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές της ότι είχε ήδη φτάσει στην πόλη.

«Γεια σου, Βοστώνη! Τι γλυκιά υποδοχή!», έγραψε σε ένα στιγμιότυπο που έδειχνε ένα τραπέζι με πολλά μακαρόν και φωτογραφίες της σταρ.

Αρκετοί απογοητευμένοι θαυμαστές άφησαν το σχόλιο τους και σε μία ανάρτηση της Shakira στον λογαριασμό της στο Instagram στις 22 Απριλίου, όπου ανακοίνωνε το βορειοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

