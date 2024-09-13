Power Of Love: Άναψαν τα αίματα με βαριές κουβέντες

Δεν συμπαθούν καθόλου ο ένας τον άλλον και το δείχνουν συχνά. Χθες όμως ο καυγάς της Σωτηρίας με τον Γιώργο στο Power Of Love, ξέφυγε σε χαρακτηρισμούς ανάμεσά τους. Προφανώς, μάζευαν και οι δύο καιρό και ξέσπασαν άγρια ο ένας εναντίον του άλλου. Και αργά ή γρήγορα θα γινόταν αφού είναι εμφανές ότι η αντιπάθεια μεταξύ τους είναι εκτός ορίων.

Και όλα ξεκίνησαν από τον σχολιασμό της σχέσης της με τον Νίκο. Ο Γιώργος την προκάλεσε με τη γνώμη του και εκείνη ξέσπασε:

«Ένας άντρας Γ’ κατηγορίας… και πιο κάτω θα σε έβαζα αλλά… τον σεβασμό τον κερδίζεις», του είπε αρχικά η Σωτηρία, ξεκινώντας έναν καβγά με τον συμπαίκτη της στο Power of Love ο οποίος φυσικά ενοχλημένος της ανταπάντησε:

«Είσαι ένα μωρό, ένα παιδάκι. Θα πρέπει να σέβεσαι όταν μιλάς σε κάποιον μεγαλύτερό σου. Εγώ τον σεβασμό όλων εδώ τον έχω, εσύ όχι κι αν θες, ρώτησέ τους έναν-έναν. Γι’ αυτό μόκο και πήγαινε στον άντρα σου να σε προστατεύσει»

«Είσαι 32 χρονών, είσαι γυναικάς και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ μία γυναίκα δίπλα σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε θίγει, δεν γουστάρεις να ακούσεις την αλήθεια», σχολίασε η Σωτηρία αρκετά επιθετικά.

«Πιστεύεις ότι θίγομαι με το να με λες «γυναικά»; Έχω δουλειά και έχω κάνει πολύ καλύτερες σπουδές από εσένα. Εσύ δεν έχεις πάει από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, δεν ξέρεις κατά πού πέφτει η Μύκονος… και θα έρθεις να μου πεις τι; Είσαι αστεία που πας να μου την πεις. Μόκο και στον άντρα σου», της επιτέθηκε με τη σειρά του ο Γιώργος

«Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Δεν θα το βουλώσω, τι είμαι για να πάω στον άντρα μου; Βούλωσέ το και κάτσε εκεί», κατέληξε η Σωτηρία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.