ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY": Το 1ο επεισόδιο, απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 23.00, στον ΣΚΑΪ

Η καινούργια χρονιά ξεκινά με μία μεγάλη, πρωτότυπη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με την υπογραφή του ΣΚΑΪ, ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε πρώτο πρόσωπο, σε μια μεγάλη εξομολόγηση για τη ζωή, τη μουσική και την εποχή του.

Έξι επεισόδια, έξι δεκαετίες, έξι βράδια στη σειρά – «Σαββόπουλος "Long Play"» από απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Αφηγείται ο Παύλος Τσίμας, το εικαστικό κομμάτι είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου και η σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου.

1ο επεισόδιο - «Φορτηγό»

Απόψε στις 23.00

«Λάτρευα τους γονείς μου παιδί. Τι έπαθα μετά εκεί στα 15-16 και από εκεί που τους έβλεπα σαν Θεούς τώρα μου φαίνονταν ανθρωπάκια συμβιβασμένα με την μετριότητά τους; Έτσι φαίνεται ότι είναι η εφηβεία». Με αυτή τη φράση ξεκινά την αφήγησή του ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Μιλά για τα χρόνια του στη Θεσσαλονίκη, την εισαγωγή στη Νομική σχολή, την ένταξή του στην Αριστερά. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι κομβική στιγμή της αφήγησης, αφού ένα από εκείνα τα πυρετώδη βράδια παίρνει την απόφαση να βροντήσει την πόρτα πίσω του, να πάρει την κιθάρα ενός εξαδέλφου του, αφού δεν είχε ακόμη δική του, και να βγει στον δρόμο προς Αθήνα.

Περιμένοντας στην άκρη της πόλης να βρει αυτοκίνητο που θα τον έπαιρνε με ώτο-στοπ, συνθέτει το "Ήλιε-ήλιε αρχηγέ". Ταξιδεύοντας με ένα κόκκινο φορτηγό, θα ζήσει μια φανταστική περιπέτεια μέσα από την οποία γεννιούνται η Ζωζώ, οι Μάγοι, το Μπουλούκι και το Δέντρο. Φθάνει στην Αθήνα, όπου άλλοτε κοιμάται στα παγκάκια κι άλλοτε σε σπίτια φίλων και κάνει δουλειές όπως γυμνό μοντέλο στην σχολή Καλών Τεχνών ή ρεπόρτερ σε εφημερίδα. Ώσπου γνωρίζεται με τη γενιά του «Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής», τον Λοΐζο, τον Μαρκόπουλο, τον Λεοντή και αρχίζει να τραγουδά με τον Λοΐζο και τη Φαραντούρη σε μικρά κέντρα.

«Ήμασταν νέα άγνωστα παιδιά και μία μέρα υποδεχόμαστε στον σύλλογο έναν νέο από τη Θεσσαλονίκη, με την κιθάρα του, ένα ανήσυχο πνεύμα», αφηγείται η Μαρία Φαραντούρη. «Μπήκε μέσα και ζήτησε αν ήταν δυνατόν να φιλοξενηθεί γιατί δεν είχε που την κεφαλή κλίναι». Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θυμάται: «Ο Διονύσης ήταν ένας φίλος ο οποίος είχε και μία κιθάρα. Δεν ξέραμε το μέλλον του.

Ερχόταν σπίτι μου για παρέα, για να φάμε. Όποτε είχε και την κιθάρα μαζί και έπαιζε τη Συννεφούλα, τον Ήλιο… Λίγο ερασιτεχνικά, δεν ήτανε ας πούμε καριέρα, δεν είχε κανείς μας εντύπωση ότι κάνει καριέρα. Ούτε ως σκιτσογράφος εγώ, ή ως τραγουδιστής αυτός, ή ως φιλόσοφος ο άλλος. Φοιτητές». Για τα πρώτα του χρόνια μιλούν και άλλοι άνθρωποι που γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν τότε μαζί του, όπως ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης, ο στιχουργός και συγγραφέας Φώντας Λάδης, που θυμάται πώς έγραφαν συνθήματα στους τοίχους ο ίδιος με τον Διονύση και τον Μανόλη Ρασούλη.

Στην «Λύρα» του Πατσιφά, ο Σαββόπουλος ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια και κυκλοφορεί το «Φορτηγό». Τραγουδά σε μπουάτ με την Καίτη Χωματά. Δίνει την πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη στον Νίκο Μαστοράκη. Η αφήγηση μας μεταφέρει στις μπουάτ της εποχής, στο μουσικό «Νέο Κύμα», αλλά και στις πολιτικές περιπέτειες εκείνων των πυκνών χρόνων, την άνοδο και την ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, τις διαδηλώσεις του 1965 και τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα.

Η αφήγηση κλείνει στις παραμονές της δικτατορίας. «Ξύπνησα ένα πρωί», λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος, «μες τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τα καλοριφέρ στο φουλ. Έξω χιόνιζε. Κάθισα στο τραπεζάκι μου και έπινα τον καφέ μου απ’ το μπρίκι μου κι έλεγα "Θεέ μου έτσι θα είναι πια η ζωή μου;".

Ντύθηκα ζεστά και βγήκα στην πλατεία·- πουλούσαν ρόδια, λουλούδια, έλατα, βρήκα φίλους, ήπιαμε καφέδες στου «Μπόκολα» όλοι λέγαμε, ευτυχισμένο το 1967. Πού να ξέραμε…»

Στο 1ο επεισόδιο, για τον Διονύση Σαββόπουλο μιλούν επίσης και οι: Βαγγέλης Γερμανός, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Ντόρα Ρίζου, Γιάννης "Μπαχ" Σπυρόπουλος.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY" είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και έχει υλοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα αφήγησης: Διονύσης Σαββόπουλος

Παρουσίαση - Σενάριο: Παύλος Τσίμας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος - Αλέξης Κυριτσόπουλος

Art direction - Ζωγραφιές: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Animation: Νίκος Κέλλης - Ειρήνη Βιανέλλη

Μοντάζ: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Αρχισυνταξία: Αριάδνη Λουκάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Έρευνα αρχείου: Φώντας Τρούσας

Ειδική σύμβουλος Δ. Σαββόπουλου: Ελένη Καλέση

Εκτέλεση παραγωγής: dotmov

#Savvopoulos_LongPlay

Δείτε το trailer:





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.