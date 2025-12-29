Η καινούργια χρονιά ξεκινά με μία μεγάλη, πρωτότυπη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με την υπογραφή του ΣΚΑΪ. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, που εστιάζει στη δισκογραφία του και παρουσιάζει δέκα εμβληματικούς δίσκους του – τομή στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε πρώτο πρόσωπο, σε μια μεγάλη εξομολόγηση για τη ζωή, τη μουσική και την εποχή του. Έξι επεισόδια, έξι δεκαετίες, έξι βράδια στη σειρά – «Σαββόπουλος "Long Play"» από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στον ΣΚΑΪ, με αφηγητή τον Παύλο Τσίμα.

Δείτε το trailer:

Η πρώτη φορά που το όνομα Διονύσης Σαββόπουλος τυπώθηκε στην ετικέτα ενός δίσκου 45 στροφών ήταν τον Φεβρουάριο του 1965. Στις έξι δεκαετίες που πέρασαν από τότε, η μουσική και η ποιητική του Σαββόπουλου συνόδευε σταθερά, σχολίαζε και συχνά έδινε νόημα στη ζωή μας.

Ένα ταξίδι στη δισκογραφία του είναι σαν ένα ταξίδι στην ιστορία - τη μεγάλη ιστορία της χώρας αλλά και τη μικρή ιστορία της προσωπικής ζωής του καθενός μας. Αυτό το ταξίδι επιχειρείται στη σειρά έξι επεισοδίων, με το καθένα να υφαίνεται γύρω από μια σημαντική στιγμή της δισκογραφίας του.

Στο ντοκιμαντέρ, που έμελλε να είναι και η τελευταία παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ο ίδιος αφηγείται τη ζωή του, εκμυστηρεύεται τα μυστικά της δημιουργίας του, τις αφορμές και τις συνθήκες που γέννησαν τα τραγούδια του και πότε-πότε πιάνει την κιθάρα του και τραγουδά.

Το τηλεοπτικά καινοτόμο, εικαστικό κομμάτι, είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου, εξαρχής συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδίασε ειδικά για το συγκεκριμένο αφιέρωμα, τα οποία αποκτούν και ζωή μέσω animation.

Ο Παύλος Τσίμας σχολιάζει την αφήγηση του Σαββόπουλου, συνδέοντας όσα συνέβαιναν στο σύμπαν του δημιουργού με ό,τι συνέβαινε στη χώρα. Συζητά με σημαντικούς ανθρώπους που συναντήθηκαν με τον «Νιόνιο της καρδιάς μας» σε αυτήν τη διαδρομή και καταγράφει αναμνήσεις, στιγμές και εμπειρίες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Λουκάκος.

Η δομή των επεισοδίων:

1. Το Φορτηγό (από τη Θεσσαλονίκη ως τη φλεγόμενη Αθήνα)

2. Το περιβόλι του τρελού (η ημέρα της δικτατορίας, η φυλακή, το Παρίσι του Μάη του ‘68, η επιστροφή στην Αθήνα, το Ροντέο)

3. Ο Μπάλλος και το Βρώμικο ψωμί (η δημιουργική άνοιξη στο Κύτταρο, μέσα στο σκοτάδι της δικτατορίας)

4. Από τα δέκα χρόνια κομμάτια ως τη Ρεζέρβα (τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης)

5. Από τα Τραπεζάκια έξω ως το Κούρεμα (η δεκαετία του ‘80, στην άνοδο και την πτώση της)

6. Μην πετάξεις τίποτε (τα χρόνια του ‘90 και η είσοδος στον νέο αιώνα).

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 23.00, με το 1ο επεισόδιο, το οποίο οι τηλεθεατές είχαν ήδη την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 22 Οκτωβρίου, τη μέρα που η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημιουργό. Στη συνέχεια, θα μεταδίδεται κάθε βράδυ την ίδια ώρα μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY" είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και έχει υλοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα αφήγησης: Διονύσης Σαββόπουλος

Παρουσίαση - Σενάριο: Παύλος Τσίμας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος - Αλέξης Κυριτσόπουλος

Art direction - Ζωγραφιές: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Animation: Νίκος Κέλλης - Ειρήνη Βιανέλλη

Μοντάζ: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Αρχισυνταξία: Αριάδνη Λουκάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Έρευνα αρχείου: Φώντας Τρούσας

Ειδική σύμβουλος Δ. Σαββόπουλου: Ελένη Καλέση

Εκτέλεση παραγωγής: dotmov

#Savvopoulos_LongPlay

