Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ζωντανά και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από Αράχωβα, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Κορινθίας. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Γνωρίζουμε τη νυχτερινή ζωή της Αράχωβας, αναδεικνύοντας πώς η πόλη μπορεί να συνδυάσει παραδοσιακή ζεστασιά και μοντέρνα διασκέδαση, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για ντόπιους και επισκέπτες.

Τα Καλάβρυτα αποτελούν έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για enduro στην Ελλάδα, προσφέροντας από οργανωμένες περιηγήσεις μέχρι επίσημους αγώνες. Το πανέμορφο φυσικό τοπίο προσφέρει πέρα από τις εξαιρετικές διαδρομές, ευκαιρίες για πεζοπορία και άλλες δραστηριότητες. Γνωρίζουμε τον εκπαιδευτή Ευθύμη Τζόβολο και την ομάδα αθλητών του, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα απολαυστικό γεύμα στο βουνό.

Επισκεπτόμαστε ταβέρνες στα Τρίκαλα Κορινθίας που μας ταξιδεύουν στις τοπικές γεύσεις και στα παραδοσιακά πιάτα τους και συνομιλούμε με θαμώνες όπου τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η περιοχή είναι ένας προορισμός κοντά στην Αθήνα, με πολύ ωραίο φαγητό και τοπία.

Τη ζωηρή εορταστική διάθεση στη Λιβαδειά αποδεικνύει το πιο στολισμένο σπίτι, που έγινε viral στο TikTok.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

