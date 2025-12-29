Πολλοί αντέδρασαν έντονα στην ανιστορική απεικόνιση των πολεμιστών στην επικείμενη κινηματογραφική υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, και η ομάδα demonflyingfox αποφάσισε να φτιάξουν το τρέιλερ μέσω… AI.





Αντί για την πανοπλία της κλασικής εποχής (ή μάλλον μια εκσυγχρονισμένη παραλλαγή της) που συχνά βλέπουμε στο Χόλιγουντ, το βίντεο παρουσιάζει την Πανοπλία των Δενδρών. Αυτή περιλαμβάνει μεγάλες, κλιμακωτές χάλκινες πλάκες που προστατεύουν τον λαιμό και τον κορμό, δίνοντας στους πολεμιστές μια ξεχωριστή, ογκώδη εμφάνιση.

Ο Αγαμέμνων και ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας εμφανίζονται να φορούν κράνος από χαυλιόδοντα αγριόχοιρου, τα οποία περιγράφονται στην Ιλιάδα και έχουν επιβεβαιωθεί από αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

Πανοπλία των Δενδρών - Από C messier - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51696261

Πάντως, τα πολεμικά πλοία (τριήρεις) παραμένουν της κλασικής εποχής όπως στην αρχική έκδοση του τρέιλερ.

Η πανοπλία των Δενδρών είναι πανοπλία της Μυκηναϊκής εποχής (πανοπλία ολόκληρου του σώματος) από χάλκινες πλάκες που αποκαλύφθηκε στο χωριό Δενδρά στην Αργολίδα, Ελλάδα. Η πανοπλία ανακαλύφθηκε τον Μάιο του 1960 από Σουηδούς και Έλληνες αρχαιολόγους και αποτελεί το πιο παλιό δείγμα πανοπλίας από σφυρήλατο χαλκό, χρονολογούμενη στο τέλος του δέκατου πέμπτου αιώνα π.Χ.

Το πρωτότυπο τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.