Η Αντέλ (Adele) είναι η απόλυτη νικήτρια των φετινών βραβείων Brit κατακτώντας τους τίτλους: Καλλιτέχνη της χρονιάς χωρίς φύλο, Άλμπουμ της χρονιάς για τον τέταρτο δίσκο της «30» και Τραγούδι της χρονιάς για το «Easy on Me».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια μπαλάντα για πιάνο κέρδισε τόσες πολλές ψήφους. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή των «BRIT Awards» στο O2 Arena, για το πρώτο της βραβείο ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Armani.

when I tell you I just gasped!! @Adele has arrived 🚨 #BRITs pic.twitter.com/SnrwOl4LaQ

Στη συνέχεια ντυμένη στα χρυσά, η σταρ τραγούδησε την μπαλάντα «I Drink Wine», εντυπωσιάζοντας για μία ακόμη φορά τους θαυμαστές της.

Το άλμπουμ της «30» σάρωσε με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2021 μετά από μόλις έξι εβδομάδες κυκλοφορίας.

Αφιέρωσε δακρυσμένη, το βραβείο για το «Αλμπουμ της χρονιάς» στον γιο της, Άντζελο και στον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι (Simon Konecki). «Αυτό το άλμπουμ ήταν ένα ταξίδι για όλους μας. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, που έκανα ένα άλμπουμ τόσο προσωπικό - γιατί δεν το κάνουν πολλοί. Ο γιος μου ήταν τόσο ευγενικός και υπομονετικός μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια». Ακόμα ευχαρίστησε τον μουσικό παραγωγό Inflo λέγοντας: «Άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου... Flo, σε αγαπώ».

it's the second win of the night for @Adele, as she wins Artist of the Year! #BRITs pic.twitter.com/5poy7I9h9p