Πρωτοφανείς πωλήσεις για την πολύκροτη αυτοβιογραφία του Χάρι «Ρεζέρβα» - 1,5 εκατ. αντίτυπα την πρώτη μέρα

Παρά το ότι η δημοτικότητα του πρίγκιπα Χάρι έχει καταποντιστεί λόγω της «προδοσίας» της οικογένειας του με τις προσωπικές αποκαλύψεις που έκανε, εν τούτοις φαίνεται ότι - ακόμα και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι από τον νεαρό πρίγκιπα, έσπευσαν να αγοράσουν την αυτοβιογραφία του για να μάθουν από πρωτο χέρι τα «άπλυτα» της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο του "Spare" (Η Ρεζέρβα στα ελληνικά), τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι γνώρισαν εκτόξευση πωλήσεων, που ξεπέρασαν το 1,4 εκατομμύριο αντίτυπα κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της αγγλόφωνης έκδοσης.

Σύμφωνα με τον Penguin Random House, οι πωλήσεις του βιβλίου - ακόμα και σε ψηφιακή μορφή ή audio book - στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι πρωτοφανείς για τέτοιου είδους βιβλίο.

