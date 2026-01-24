Λογαριασμός
Νέες Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας

drone

Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγινε ξανά το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.

