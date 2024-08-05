Λογαριασμός
Σάκης και Απόστολος Ρουβάς: Φτιάχνουν πίτσα και το Instagram παραληρεί - Δείτε το video

Τα αδέρφια μοιράζονται μαζί μας τα μυστικά της ιταλικής πίτσας

Σάκης Ρουβάς

Στην κουζίνα μπήκαν τα αδέρφια Ρουβά σε μία ανάρτηση με άρωμα… Ιταλίας. Ο σεφ Απόστολος Ρουβάς κάνει ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα και από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει ο αδερφός του Σάκης.

Ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε ένα post στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου δείχνει στους διαδικτυακούς του φίλους τον αδερφό του να φτιάχνει πίτσα με υλικά από την Πάρμα, χωρίς φυσικά να λείπουν τα πειράγματα ανάμεσά τους.

«Σαν κάπως να μου άνοιξε η όρεξη», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, με τα σχόλια για την ομοιότητά τους να πέφτουν βροχή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

