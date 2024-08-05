Στην κουζίνα μπήκαν τα αδέρφια Ρουβά σε μία ανάρτηση με άρωμα… Ιταλίας. Ο σεφ Απόστολος Ρουβάς κάνει ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα και από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει ο αδερφός του Σάκης.

Ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε ένα post στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου δείχνει στους διαδικτυακούς του φίλους τον αδερφό του να φτιάχνει πίτσα με υλικά από την Πάρμα, χωρίς φυσικά να λείπουν τα πειράγματα ανάμεσά τους.

«Σαν κάπως να μου άνοιξε η όρεξη», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, με τα σχόλια για την ομοιότητά τους να πέφτουν βροχή.

Πηγή: skai.gr

