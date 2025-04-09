Η Καινούργιου πήγε σε event με κοσμήματα και έστειλε -ξανά- έμμεσο μήνυμα στον καλό της για τα... μονόπετρα

Σε event γνωστής εταιρείας κοσμημάτων βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε στις κάμερες στέλνοντας μηνύματα με έναν... αποδέκτη για τα μονόπετρα που διαθέτει το brand.

«Έχει και μονόπετρα ωραία που μπορούν να πάρουν οι άντρες στις κοπέλες. Να ανοίξει το πρωί να το δει αποκλείεται!» είπε για τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή όταν τη ρώτησαν γιατί τονίζει εμφατικά το μονόπετρο. «Στο τέλος, είναι αυτό του λέω κάτι πολύ και συνέχεια και δεν θα πάρω τίποτα!» συμπλήρωσε.

Πάντως καθόλου τυχαίο που στα stories της ανέβασε φωτογραφία που δοκίμασε ένα μονόπετρο.

Όταν τη ρώτησαν για όσα είπε στην εκπομπή της για τον σύντροφό της και τα παιδιά επανέλαβε: «Αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπεις έναν άντρα που είναι ο σύντροφός σου πώς συμπεριφέρεται σε παιδάκια, πώς τα αγκαλιάζει, λες "τι όμορφο να γίνει ο πατέρας του παιδιού μου, κοίτα πόσο τρυφερός είναι". Δεν το έχουν στην αρχή όλοι με τα παιδιά! Μου το έχει βγάλει αυτό το συναίσθημα πολύ, είναι φανταστικός».

