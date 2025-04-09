Jason Momoa: Θα είναι παρουσιαστής της αποχαιρετιστήριας συναυλίας των Black Sabbath

Ο Τζέισον Μομόα αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στο γεγονός ότι θα είναι παρουσιαστής της αποχαιρετιστήριας συναυλίας των Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ φέτος το καλοκαίρι.

Νωρίτερα φέτος επιβεβαιώθηκε ότι οι Black Sabbath θα δώσουν την τελευταία τους συναυλία στις 5 Ιουλίου. Στην επική εκδήλωση «Back To The Beginning» οι Black Sabbath, ο Όζι Όσμπορν, ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι, ο μπασίστας Γκίζερ Μπάτλερ και ο ντράμερ Μπιλ Γουόρντ θα εμφανιστούν ζωντανά μαζί για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

Με τους θρύλους της metal θα εμφανιστούν επίσης ειδικοί προσκεκλημένοι, οι Metallica, Slayer, Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm, Gojira και άλλοι. Παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα, ο οποίος δήλωσε στο «nme» ότι θα είναι «η σημαντικότερη συναυλία στη Γη».

«Όταν η Σάρον Όσμπορν μου ζήτησε να είμαι παρουσιαστής, ενθουσιάστηκα», εξήγησε.

Ο Τζέισον Μομόα αρχικά επρόκειτο να παρευρεθεί στην τελευταία συναυλία της περιοδείας των Black Sabbath «The End» το 2017 μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Aquaman», αλλά προέκυψε κάποιο θέμα και δεν τα κατάφερε. «Ήμουν πολύ στενοχωρημένος γι’ αυτό, πατρικά καθήκοντα …».

Στη συνέχεια το 2020, ο Όζι Όσμπορν κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ του «Ordinary Man», αλλά δεν ήταν αρκετά καλά για να γυρίσει το προωθητικό βίντεο για το single «Scary Little Green Man», οπότε ζητήθηκε από τον Τζέισον Μομόα να παρέμβει.

«Και τώρα έχω την ευκαιρία να είμαι οικοδεσπότης αυτής της συναυλίας. Ήδη παρακαλούσα για εισιτήρια, οπότε είναι ένας περίεργος κόσμος», είπε. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι εκεί», επισήμανε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζέισον Μομόα είπε ότι το άλμπουμ στο οποίο επιστρέφει πάντα είναι ο ομότιτλος δίσκος των Black Sabbath του 1970. «Απλώς με μύησε σε όλα. Υπάρχουν τόσα πολλά καλά τραγούδια που σου αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Και μετά κυκλοφόρησε το "Paranoid" [έξι μήνες αργότερα]. Σε ένα χρόνο, δύο αριστουργήματα. Είμαι πλάσμα της συνήθειας. Εξακολουθώ να ακούω όλα αυτά τα τραγούδια κάθε μέρα», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

