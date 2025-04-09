Ηλίας Ψινάκης: Τα γενέθλια στο Μιλάνο και το τρολάρισμα με τον τριψήφιο αριθμό στα κεράκια

Mπορεί ο ίδιος να τρολάρει μοναδικά και ασταμάτητα την ηλικία του, αλλά ο Ηλίας Ψινάκης ξέρει καλά πως δεν είναι όσο μεγάλος θέλει να τρολάρει πως είναι. Αλλά ποιός μπορεί να τον σταματήσει;

Και αυτό ακριβώς έκανε και στο Μιλάνο σε ένα Birthday Weekend που χάρισε στον εαυτό του για να απολαύσει την καλλιτεχνική δημιουργία του φίλου του και διάσημου σκηνοθέτη και χορογράφου Bob Wilson (που είναι και πολλά χρόνια μεγαλύτερος από τον ίδιον) και επ 'ευκαιρία να γιορτάσει αυτή τη δική του Πρωτοχρονιά όπως ακριβω΄ς του αρέσει. Σε ταξίδι και με φίλους.

Και φυσικά με άφθονο χιούμορ... Γι' αυτό και η τούρτα που έφτασε στο τραπέζι του για τα χρόνια πολλά είχε πάνω τριψήφιο αριθμό στα κεριά που δείχνουν την ηλικία 678.... Ναι, ναι.... Do you see my age? ρώτησε τον διάσημο Αμερικανό καλλιτέχνη ο οποιος ξέσπασε σε γέλια και τον βοήθησε να σβήσουν μαζί τα κεριά της τούρτας των γενεθλίων του... Και μετά αφαίρεσε το 6... Ε, το 8 έπρεπε να βγάλεις...... Και όλα θα ήταν ολόσωστα/.

