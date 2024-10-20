Ρόρι Γκάλαχερ: Η εμβληματική κιθάρα του επιστρέφει στην Ιρλανδία

Μία ηλεκτρική κιθάρα Fender Stratocaster που ανήκε στον διάσημο μουσικό της ροκ και μπλουζ Ρόρι Γκάλαχερ πρόκειται να παραδοθεί στο Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας (NMI) αφού πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Λονδίνο.

Η κιθάρα του εκλιπόντα καλλιτέχνη αγοράστηκε για 889.400 λίρες Αγγλίας (1.068.956 ευρώ) από τη Live Nation Gaiety Ltd, με σκοπό τη δωρεά.

Η συμφωνία αγοράς διασφαλίζει ότι η Fender Stratocaster - «μία από τις πιο διάσημες κιθάρες του κόσμου» θα παραμείνει πλέον στην ιδιοκτησία του ιρλανδικού κράτους και θα είναι διαθέσιμη για παρουσίαση στο κοινό και στους θαυμαστές του Γκάλαχερ σε όλο τον κόσμο.

Ο Γκάλαχερ έγινε διάσημος με την μπάντα του, Taste τη δεκαετία του 1960 και πέθανε το 1995 σε ηλικία 47 ετών. Η εμβληματική κιθάρα του επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του καλλιτέχνη, 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η κιθάρα του Ρόρι επιστρέφει στην Ιρλανδία» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Ιρλανδίας, Κάθριν Μάρτιν.

«Από τότε που ανακοινώθηκε η πώληση της συλλογής του Ρόρι Γκάλαχερ, συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της χώρας, και ιδιαίτερα των θαυμαστών της μουσικής, ότι η εμβληματική κιθάρα του θα εξασφαλιζόταν ως προσθήκη στη συλλογή της εθνικής μας κληρονομιάς και ως μαρτυρία των πολλών του επιτευγμάτων» υπογράμμισε.

«Ο Ρόρι σημείωσε επιτυχία σε όλο τον κόσμο με το αυθεντικό στυλ του που βασίζεται στα μπλουζ και αγαπήθηκε από τους θαυμαστές για τα πολλά άλμπουμ και τις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις του» συμπλήρωσε.

Φωτ: Bonhams

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.