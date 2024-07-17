Power of love

Μπορεί η είσοδος του Γιώργου να ήταν δυναμική όμως ο χαρακτήρας του φάνηκε να μην εντυπωσιάζει τα κορίτσια. Το χθεσινό παιχνίδι έδωσε τη δυνατότητα στη Σωτηρία, τη Σοφία και την Ειρήνη να συναντήσουν στο Κόκκινο Δωμάτιο το πρόσωπο που ήθελαν.

Η Σωτηρία με τα πειράγματά της έδειξε να πλησιάζει τον Νίκο, η Σοφία είναι κάθε μέρα και πιο κοντά στον Δημήτρη ενώ η Ειρήνη θέλησε να γνωρίσει καλύτερα τον Γιώργο.

Απόψε μία έκπληξη περιμένει τη Γλυκερία στο σπίτι και είναι από τον Jason! Η διαχυτικότητα του Γιώργου ενοχλεί τη Σωτηρία ενώ ο Αργύρης αναγνωρίζει στη στάση της απέναντι στον Νίκο μία… στρατηγική. Η απόσταση ανάμεσα στον Δήμο και στη Μαρκέλλα μεγαλώνει με τον ίδιο να δηλώνει ξεκάθαρα πως θέλει να κάνει ραντεβού με κάποια άλλη!

Τα κορίτσια ντύνονται, στολίζονται και παίζουν ένα παιχνίδι με κριτές τα αγόρια και έπαθλο ένα ραντεβού! Η νικήτρια κάνει την ανατροπή και η επιλογή που κάνει για το ραντεβού της ανοίγει τον ασκό του Αιόλου!

