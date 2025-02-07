Rihanna: Τραγουδά ως Στρουμφίτα στη νέα ταινία «The Smurfs» - Δείτε το trailer

Η Rihanna γίνεται μπλε ως Στρουμφίτα στο νέο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «The Smurfs», στην οποία όχι μόνο κάνει ντεμπούτο με τον νέο της χαρακτήρα, αλλά τραγουδά και τις επιτυχίες «Don’t Stop the Music» και «Heaven Is a Place on Earth».

Μετά από εισαγωγή από τη Rihanna, το κλιπ ξεκινά με το αυθεντικό θέμα των Στρουμφ συνδυασμένο με το «Don't Stop the Music». Η Στρουμφίτα χορεύει μαζί με τους φίλους της, όμως όταν ο Μπαρμπαστρούμφ (Τζον Γκούντμαν) απάγεται η Στρουμφίτα πρέπει να τους οδηγήσει στον πραγματικό κόσμο.

Μια διασκευή του «Heaven Is a Place on Earth» της Μπελίντα Καρλάιλ, η οποία διακόπτεται από τον DJ Khaled είναι το soundtrack του ταξιδιού τους στο Παρίσι όπου συναντούν τον οξύθυμο αδερφό του Μπάρμπαστρουμφ (Νικ Όφερμαν).

Κατά την ανακοίνωση του ρόλου της τον Απρίλιο του 2023, η Rihanna αποκάλυψε επίσης ότι θα έγραφε και θα ερμήνευε πρωτότυπη μουσική για την ταινία, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει.

Στη σκηνοθετημένη από τον Κρις Μίλερ ταινία σε σενάριο της Παμ Μπρέιντι πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Οκτάβια Σπένσερ, η Σάντρα Ο, ο Τζέιμς Κόρντεν και ο Κερτ Ράσελ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.