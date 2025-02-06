Olivia Holt: Θα ήταν τιμή μου να υποδυθώ την Britney Spears

Όταν έγινε γνωστό ότι ο Τζον Μ. Τσου θα αναλάβει την ανάπτυξη της κινηματογραφικής ταινίας για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς αμέσως μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της βιογραφίας της από τη Universal, οι θαυμαστές πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ονόματα για το ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την ενσαρκώσει.

Ανάμεσα στα ονόματα των Φλόρενς Πιου, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Ελ Φάνινγκ ήταν και της Ολίβια Χολτ.

Όπως και η Μπρίτνεϊ, η Χολτ είναι πρώην αστέρι της Disney, ενώ έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ το 2016 με τίτλο «Olivia». Σημειώνεται ότι η ταινία σε παραγωγή του Μαρκ Πλατ θα είναι βασισμένη στην αυτοβιογραφία της ποπ σταρ «The Woman in Me», που κυκλοφόρησε το 2023.

Με αφορμή μία ειδική προβολή της νέας της κωμωδίας τρόμου, «Heart Eyes», η Χολτ μίλησε στο Variety, για το ενδεχόμενο να πάρει το πολυαναμενόμενο ρόλο.

«Θα είναι μεγάλη μου τιμή να την υποδυθώ», είπε. «Eίμαι τόσο ευγνώμων που είμαι στο παιχνίδι και ανάμεσα σε τόσα πολλά ονόματα και ταλέντα που διεκδικούν το ρόλο. Kαι μόνο η ιδέα ότι είμαι στο μυαλό του κόσμου για να παίξω κάτι τόσο εμβληματικό όσο αυτό, είναι απλά ένα όνειρο», ανέφερε συμπληρώνοντας ότι ο σκηνοθέτης δεν έχει έλθει σε επαφή μαζί της.

Η νέα της ταινία, το «Heart Eyes», είναι μια κωμωδία τρόμου σε σκηνοθεσία Τζος Ρούμπεν.

Ακολουθεί «δύο συναδέλφους που προσπαθούν να σωθούν από έναν κατά συρροή δολοφόνο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος τους θεωρεί ζευγάρι». Πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μέισον Γκούντινγκ και τους Τζίτζι Ζουμπάντο, Ντέβον Σάουα και Τζορντάνα Μπρούστερ. Η πρεμιέρα του «Heart Eyes» στους αμερικανικούς κινηματογράφους είναι προγραμματισμένη για αύριο 7 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.