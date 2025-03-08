Στο Πρωινό Σουσού μίλησε η Νόνη Δούνια για το τηλεοπτικό της μέλλον και ειδικότερα για το πώς θα πράξει αν ο Κώστας Τσουρός αποφασίσει να πάει σε άλλο κανάλι καθώς φημολογείται ότι έχει προτάσεις.

«Δεν έχω συζητήσει τίποτα για τη νέα σεζόν. Η πρόθεσή μου ξεκάθαρα είναι να συνεχίσω στην εκπομπή» ανέφερε.

Αν ο Κώστας Τσουρός αλλάξει κανάλι θα τον ακολουθήσει; «Δύσκολη ερώτηση. Εύχομαι να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Θεωρώ ότι θέλει να μείνει στο κανάλι όπως θέλω κι εγώ. Θα είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω. Θα ήθελα να ακολουθήσω τον Κώστα αλλά έχω και ένα δέσιμο με το κανάλι. Δεν θέλω να το σκεφτώ.

Ο Κώστας με το κανάλι θα αποφασίσουν αν θα στραφεί περισσότερο στην ενημέρωση, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι ο Κώστας υπηρετεί πολύ καλά και τα δύο αλλά του έχω πει ότι του πάει πάρα πολύ η ενημέρωση. Αν θέλουμε να τα χωρίσουμε είναι 51% -49%» ανέφερε.

Απάντησε και στον Γιάννη Πουλόπουλο και όσα είπε: «Δεν έχω ποτέ αρνηθεί να μιλήσω στην εκπομπή της Κατερίνας. Οπότε είναι τελείως άκυρο αυτό που είπε ο Γιάννης. Ήμουν καλεσμένη τη μέρα που υπήρξε ένταση μεταξύ τους και αυτό ήταν κάπως άβολο για μένα γιατί ήμουν καλεσμένη και ήμουν άβολα και του το είπα. Την εκτιμώ πολύ και τη θαυμάζω αλλά δεν έχουμε τέτοια σχέση που να την πάρω τηλέφωνο και να της πω ότι αισθάνθηκα άβολα.

Θα συμφωνήσω με τη Δανάη ότι πολλά πράγματα μπορεί να παίξουν ρόλο που μια εκπομπή δεν πάει καλά.

Πώς σχολίασε το βίντεο του Αλέξη Κούγια από τα γενέθλιά του που έπαιξε ο Γιώργος Λιάγκας;

Ο ίδιος ο Κώστας Τσουρός επιβεβαίωσε στο Breakfast @Star ότι έχει προτάσεις.

«Το συμβόλαιό μου λήγει το καλοκαίρι αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στην εκπομπή μου. Για κάτι συγκεκριμένο για του χρόνου δεν έχουμε πει ακόμα αλλά είναι και πολύ νωρίς. Η δική μου πρόθεση είναι αυτή η εκπομπή να είναι όσο καλύτερη γίνεται και όσο πιο μακριά γίνεται.

Ξέρουμε ότι ακούγονται πολλά, άλλα ισχύουν άλλα όχι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούγεται ισχύει κιόλας.

Ούτως ή άλλως κάθε εκπομπή όταν σχεδιάζει τη νέα χρονιά αλλάζει κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μια εκπομπή χωρίς αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα δούμε προσθαφαιρέσεις. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου το του χρόνου.

Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν θα έκανα καθημερινό. Αυτή τη στιγμή μου αρέσει αυτό που κάνω» ανέφερε.

«Δεν ήταν πολύ σουηδικό που ανέβασε η Ναταλία τα νούμερά μου; Η Ναταλία πάντα μας εκπλήσσει με τις αντιδράσεις της. Ούτως ή άλλως έχουμε καλή σχέση» ανέφερε.

Πηγή: WomenOnly

