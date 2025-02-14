Το Χόλιγουντ ξανά στην Ελλάδα - Από την Πύλο ξεκινά η... Οδύσσεια του Νόλαν

Mια νέα χολιγουντιανή ταινία ξεκινά γυρίσματα στη χώρα μας και μάλιστα πρόκειται για υπερπαραγωγή κόστους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο λόγος για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που ξεκινά γυρίσματα στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα τη γραφική Πύλο.

Ήδη ένα εντυπωσιακό ξύλινο ομοίωμα αρχαίας τριήρους, ηλικίας 200 ετών και μήκους 37 μέτρων, κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατακόλου από τη Νορβηγία. Το πλοίο θα αποπλεύσει για την Πύλο όπου θα γίνουν οι θαλάσσιες σκηνές.

Η νέα ταινία του Νόλαν συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν είναι μερικά από αυτά.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Μαρόκο και στις Αιολίδες Νήσους της Σικελίας, με επίκεντρο το νησί Αιγούσες (Favignana), το οποίο φημολογείται ότι επισκέφθηκε ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μία από τις πιο μεγαλειώδεις σκηνές της Οδύσσειας, αυτή με τον Κύκλωπα Πολύφημο θα γυριστεί στη σπηλιά του Νέστορα στη Βοϊδοκοιλιά.

