Ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα στην Ελλάδα, κάτοχος του τίτλου της Σταρ Ελλάς και μάλιστα χωρίς κανένα παρατράγουδο τότε, όλοι πίστευαν πως το άξιζε, η Ρέα Τουτουνζή άλλαξε γρήγορα τη ρότα της ζωής της μεταπηδώντας από το modeling στην υποκριτική.

Το γλυκό κορίτσι από τη Νέα Σμύρνη που μεγάλωσε με τη γιαγιά του καθώς έχασε πολύ μικρή τη μητέρα της και ο πατέρας της ζούσε κι εργαζόταν στον Λίβανο, την εποχή που κέρδισε τον τίτλο και το αυτοκίνητο δώρο δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης! (σ.σ. το ξέρουμε από πρώτο χέρι καθώς την γνωρίζουμε από τη στέψη της)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η Ρέα, ώριμη πια και πολύ πιο κατασταλαγμένη μίλησε στην Αθηναϊδα Νέγκα για τις εποχές που ξέφυγε και τους λόγους που…μαζεύτηκε.

«Δεν θα κρύψω ότι πάντα μου άρεσε η νύχτα. Μου άρεσε να χορεύω, μου άρεσε η rave μουσική, μου αρέσουν οι dj’s που παίζουν αυτή τη μουσική. Ακόμα και τώρα στο σπίτι μου αυτά θα ακούσω. Φυσικά και έβγαινα έξω, φυσικά και έζησα έντονη ζωή, φυσικά και έκανα ό,τι γούσταρα τότε. Φυσικά και δοκίμασα τα πάντα» είπε αρχικά η Ρέα Τουτουνζή και συνέχισε:

«Ήμουν ένα παιδί το οποίο ήθελε να βγαίνει και να χορεύει και έπινα αλκοόλ το οποίο το έκοψα. Επειδή λέμε αλήθειες, ήμουν πάντα ένα παιδί του αλκοόλ. Το πολύ για τον καθένα είναι διαφορετικό. Απλά, επειδή, έχασα και τον πατέρα μου πριν από δύο χρόνια και ήταν ο τελευταίος εξ αίματος συγγενής μου, ένιωσα ότι έπρεπε να μεγαλώσω μπαμ, γρήγορα. Το αισθάνθηκα και το σκέφτηκα, είπα ότι «τώρα είναι η στιγμή που θα αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου» και ήταν αυτό που με κρατούσε πίσω.

Και τώρα σχεδόν 11 μήνες απέχω και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Δεν είναι θέμα κατάχρησης. Είναι θέμα συνειδητοποίησης και ότι πάμε να κάνουμε άλλα καινούργια πράγματα. Γιατί αλλάζει ο οργανισμός μας και με την εμμηνόπαυση το αλκοόλ είναι ό,τι χειρότερο. Το κρασί, εμάς τις γυναίκες, μας ρημάζει. Είπα «φτάνει, δεν με θέλει αυτό το πράγμα και θα αλλάξω αυτό στη ζωή μου οπότε τα πέταξα και τελείωσε η υπόθεση».

