Πρωτοχρονιάτικο Μέντα Party

Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στις 21.30 το βράδυ, γινόμαστε όλοι μια παρέα κι ανταλλάσουμε αγκαλιές, ευχές, δώρα και τραγούδια με τον δικό μας τρόπο!

Στήνουμε ένα αξέχαστο, ανέμελο κι αληθινά γιορτινό Μέντα Party στο κέντρο της Αθήνας, μ’ εκλεκτούς καλεσμένους σε ρόλο – έκπληξη!

Γίνονται dj και παίζουν Μέντα μουσικές για μας oι:

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί:

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Και οι παρουσιάστριες του Μέντα 88:

ΒΙΒΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

ΒΑΣΙΑ ΡΕΝΤΟΥΜΗ

Η χρονιά που φεύγει, τα πρώτα όνειρα της χρονιάς που έρχεται. Οι μουσικές & οι στιγμές που μένουν για πάντα.

ΜΕΝΤΑ PARTY | Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 21.30

Στον «Άγιο» | Διδότου 31Α, Κολωνάκι

Η είσοδος στο πάρτι του Μέντα 88 πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

- Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις –

Συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε προσκλήσεις.

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ