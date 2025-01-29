Πρώτη Φορά Αριστερά – 10 Χρόνια Μετά: τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας καταγράφουν σημαντικές μαρτυρίες για όσα μεσολάβησαν αλλά και όσα ακολούθησαν το ταραχώδες πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τους κινδύνους για τη χώρα, τα διλήμματα, τα λάθη και τις εναλλακτικές.

Οι κάλπες της 25ης Ιανουαρίου του 2015 έβγαλαν νικητή τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, με κυβερνητικό εταίρο τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου. Οι πρώτοι έξι μήνες της «πρώτης φοράς Αριστερά» μονοπωλήθηκαν από τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα για τη συνέχιση του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, διαδικασία που κορυφώθηκε με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Το περίγραμμα της εποχής σκιαγραφούν, μεταξύ άλλων, οι Γιάννης Δραγασάκης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Μαργαρίτης Σχινάς, Γιώργος Σταθάκης, Γιάννης Στουρνάρας, Σταύρος Θεοδωράκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γκίκας Χαρδούβελης.

«Πρώτη Φορά Αριστερά – 10 Χρόνια Μετά» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 21.00 με τον Παύλο Τσίμα.

