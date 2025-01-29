Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος σχολίασε τη νέα αντιπαράθεση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών που αναμένεται να μεταφερθεί στη Βουλή.

Αρχικά, ο υπουργός επεσήμανε πως υπάρχει και πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. «Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και ιδίως ένας γονιός να χάσει το παιδί του. Είναι κάτι πραγματικά τρομακτικό», όπως είπε.

«Η Ελλάδα είναι μαι δημοκρατική χώρα, οπότε έχει ο καθένας το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και να στείλει ό,τι μήνυμα κρίνει προς όποια κατεύθυνση κρίνει. Άρα λοιπόν αυτό αφορά και τις συγκεντρώσεις που έγιναν την Κυριακή, οι οποίες πράγματι είχαν πάρα πολύ κόσμο», επεσήμανε ταυτόχρονα, προσθέτοντας ότι «ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και έχει θεσμούς, την απάντηση σε όλα αυτά θα τη δώσει η Δικαιοσύνη και ο φυσικός δικαστής, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος σε μια δημοκρατία για να καταλογίσει ευθύνες εκεί που υπάρχουν».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει καθυστέρηση στην υπόθεση, υπογράμμισε:

«Καθυστέρηση σε μια τέτοια υπόθεση που μετέχουν τόσοι πολλοί, δεν υπάρχει. Αυτό που έχει δουλειά να κάνει η κυβέρνηση είναι να φροντίσει να υπάρχουν οι χώροι κι οι εγκαταστάσεις που είναι μια σύνθετη υποδομή. Μακάρι να μπορούσε να ξεκινήσει η δίκη την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί η προανάκριση, ορίστηκε εφέτης-ανακριτής αμέσως την επόμενη μέρα, προκειμένου να διερευνήσει το τραγικό αυτό συμβάν. Ελπίζουμε ότι ο χρόνος αυτός που χρειάστηκε για να ξεκινήσει η δίκη, είναι για να συμπληρωθεί η δικογραφία και να οδηγηθεί σε μια γρήγορη κρίση».

«Είναι υποχρέωση της Δικαιοσύνης να συλλέξει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, από όποια πηγή κρίνει αυτή ότι είναι πρόσφορη, προκειμένου να σχηματίσει μια δίκαιη κρίση. Και αυτό πρέπει και είναι αυτονόητο σε μια δημοκρατική χώρα ότι πρέπει να γίνει».

Νέα πλατφόρμα για την αξιολόγηση και τη δημόσια λογοδοσία

Αναφορικά με την καθυστέρηση της απόδοσης πειθαρχικής δικαιοσύνης, ο κ. Λιβάνιος αποκάλυψε πως υπάρχουν φορείς που μπορεί να κάνουν μέχρι και 7 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια πειθαρχική διαδικασία.

«Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε για ποιον λόγο γίνεται αυτό και ο λόγος ήταν ότι τα πειθαρχικά συμβούλια, όπως λειτουργούσαν, δεν ήταν πλήρους απασχόλησης, δεν είχαν δηλαδή μόνο αυτό αντικείμενο. Ήταν διευθυντές του Δημοσίου, ήταν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που ήταν ένα ακόμα από τα καθήκοντά τους αυτό. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι μια τροποποίηση και μετά από διάλογο που κάνουμε, να ξεκινήσει ένα σώμα με 50 λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αποκλειστικό αντικείμενο την απόδοση πειθαρχικής δικαιοσύνης. στόχος είναι τα 7 χρόνια να γίνουν το πολύ 6 μήνες».

Με τον τρόπο αυτό, όπως εξήγησε, θα μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε επίορκος δημόσιος υπάλληλος.

Πηγή: skai.gr

