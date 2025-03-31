Απόψε στις 21.00, ο Μάκης Μάτσας ξεφυλλίζει το άλμπουμ της ζωής του στην κάμερα του Prime Time και διηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε ιστορίες «Πίσω απ’ τη Μαρκίζα».

Πιάνει το νήμα από την αρχή των πάντων – την εμπλοκή του οραματιστή πατέρα του, Μίνου, με την άγουρη ελληνική δισκογραφία των μέσων της δεκαετίας του 1920. Ανατρέχει στη μετατροπή μίας χρεοκοπημένης εταιρείας σε κολοσσό του ελληνικού πενταγράμμου, αποκαλύπτει πώς το έμφυτο χάρισμα στην εύρεση ταλέντων και το επιχειρηματικό δαιμόνιό του οδήγησαν στο κατώφλι της Μίνως Μάτσας και Υιός σπουδαίους καλλιτέχνες και αφηγείται γνωστές και άγνωστες ιστορίες από μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής: Μάρκος Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Θάνος Μικρούτσικος, Στράτος Διονυσίου, Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, Τόλης Βοσκόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Πάριος.

Mιλάει με συγκίνηση για τη σύντροφο της ζωής του Ρούλα, για την κόρη τους Μαργαρίτα που ανέλαβε από νωρίς τα ηνία της Minos EMI και για τον γιο τους Μίνω που «πέρασε στην απέναντι όχθη», τασσόμενος στη σύνθεση.

Τις δικές τους αναμνήσεις με τον πατριάρχη της ελληνικής δισκογραφίας ξεδιπλώνουν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Βαρώτσος, η Άντζελα Γκερέκου, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας.

«Ένας αιώνας Μίνως Μάτσας και Υιός» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00 με τον Άρη Πορτοσάλτε.



«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.