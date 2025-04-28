Πρεμιέρα με το δεξί για το «Big Brother»: Τα νούμερα τηλεθέασης και ο εντυπωσιακός Πέτρος Λαγούτης

Το πρώτο επεισόδιο του πολυαναμενόμενου νέου κύκλου του «Big Brother» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής, 27 Απριλίου 2025.

Το παιχνίδι, που άλλαξε τα δεδομένα στην παγκόσμια τηλεόραση, έκανε πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος, ομολογουμένως, «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

16 παίκτες μπήκαν στο σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού», διεκδικώντας το μεγάλο χρηματικό έπαθλο και παρουσιάζοντάς μας τις ζωές τους. Από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειψαν οι στιγμές συγκίνησης, γέλιου και εκπλήξεων, σε ένα τρίωρο πρόγραμμα που μας έβαλε για τα καλά στο ανανεωμένο concept.

Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα του «Big Brother» στον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η λαμπερή πρεμιέρα του «Big Brother» σημείωσε στο δυναμικό κοινό (18-54) ποσοστό 14,4%. Την ίδια ώρα, το Dragon’s Den στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 10,8% και η «Γη της Ελιάς» ισόπαλη στο MEGA με τα ίδια νούμερα. Τέλος, το ντοκιμαντέρ «100 Χρόνια Ελληνική Δισκογραφία» με τη Χαρούλα Αλεξίου στην ΕΡΤ έφτασε το 3%. Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, και εκεί ο «Μεγάλος Αδελφός» έφερε στον ΣΚΑΪ τηλεθέαση 14,4%.

Τα σχόλια στα social media για τον Πέτρο Λαγούτη

Η επιλογή του Πέτρου Λαγούτη ως παρουσιαστή κέρδισε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες και τηλεθεατές έγραψαν ότι εμφανίστηκε άνετος, ευχάριστος, με χιούμορ και με φυσικό ρυθμό στην παρουσίαση.

«Κανείς δεν με περίμενε να με δει εδώ να παρουσιάζω το Big Brother», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η συμβίωση των παικτών θα κρύβει πολλές... εκπλήξεις και ότι ο νικητής θα χρειαστεί να μείνει στο σπίτι 80 ολόκληρες μέρες.

#BigBrotherGR ο Λαγούτης πάντως ανέλπιστα καλός. άνετος,επικοινωνιακός με ωραίο λόγο .δεν το περίμενα.μπραβο — Arso K (@AKevrekido92246) April 27, 2025

