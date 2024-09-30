Η Σωτηρία Δεμίρογλου και ο Νίκος Πελετιέ είναι οι δύο μεγάλοι νικητές στον τελικό του Power of Love. Το ζευγάρι, που πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να αποδεχτεί τα συναισθήματά του, κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού που το στήριξε με την ψήφο του.

Η Σωτηρία και ο Νίκος είναι οι μεγάλοι νικητές:

Το Gala είχε πολλές εκπλήξεις όπως η πρόταση γάμου του Δήμου Περπερίδη στην Ανδριάνα Παναγιώτου. «Συνεργοί» στην έκπληξη ήταν ο Δημήτρης και ο Γιώργος ενώ ο Jason τους πρότεινε τις ιδανικές ημερομηνίες για τον γάμο τους από άποψη αστρολογίας!

Η πρόταση γάμου του Δήμου στην Ανδριάνα:

Δηλώσεις συμμετοχής:

Ένα ακόμα ζευγάρι που αγαπήθηκε μέσα στο παιχνίδι και διατηρεί τη σχέση του βγαίνοντας από αυτό είναι η Γλυκερία Τσολπίδου με τον Αναστάση Βάσσο οι οποίοι πήγαν Μύκονο όπως είχαν σχεδιάσει και επέστρεψαν για να ζήσουν τη βραδιά του τελικού με τους φίλους τους.

Οι μεγάλοι νικητές του τρίτου κύκλου του Power of Love είναι ο Νίκος και η Σωτηρία. Έζησαν ένα υπέροχο καλοκαίρι και η πορεία τους στο παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο. Ωστόσο, ένας νέος συναρπαστικός κύκλος Power of Love ετοιμάζεται και άνοιξαν ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής! Ποιος νιώθει έτοιμος να ερωτευτεί;

Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε αλλά το Power of Love θα επιστρέψει:

