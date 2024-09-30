Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι μεγάλοι νικητές του Power of Love και τα ζευγάρια που αγαπήθηκαν μέσα στο παιχνίδι - Δείτε βίντεο

Το Gala είχε πολλές εκπλήξεις όπως μία πρόταση γάμου - Ένας νέος συναρπαστικός κύκλος Power of Love ετοιμάζεται και άνοιξαν ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής

Power of Love

Η Σωτηρία Δεμίρογλου και ο Νίκος Πελετιέ είναι οι δύο μεγάλοι νικητές στον τελικό του Power of Love. Το ζευγάρι, που πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να αποδεχτεί τα συναισθήματά του, κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού που το στήριξε με την ψήφο του. 

Power of Love

Η Σωτηρία και ο Νίκος είναι οι μεγάλοι νικητές:

Power of Love

Power of Love

Power of Love

Το Gala είχε πολλές εκπλήξεις όπως η πρόταση γάμου του Δήμου Περπερίδη στην Ανδριάνα Παναγιώτου. «Συνεργοί» στην έκπληξη ήταν ο Δημήτρης και ο Γιώργος ενώ ο Jason τους πρότεινε τις ιδανικές ημερομηνίες για τον γάμο τους από άποψη αστρολογίας! 

Η πρόταση γάμου του Δήμου στην Ανδριάνα:

Power of Love

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://poweroflove.skaitv.gr/

Ένα ακόμα ζευγάρι που αγαπήθηκε μέσα στο παιχνίδι και διατηρεί τη σχέση του βγαίνοντας από αυτό είναι η Γλυκερία Τσολπίδου με τον Αναστάση Βάσσο οι οποίοι πήγαν Μύκονο όπως είχαν σχεδιάσει και επέστρεψαν για να ζήσουν τη βραδιά του τελικού με τους φίλους τους. 

Power of Love

Οι μεγάλοι νικητές του τρίτου κύκλου του Power of Love είναι ο Νίκος και η Σωτηρία. Έζησαν ένα υπέροχο καλοκαίρι και η πορεία τους στο παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο. Ωστόσο, ένας νέος συναρπαστικός κύκλος Power of Love ετοιμάζεται και άνοιξαν ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής! Ποιος νιώθει έτοιμος να ερωτευτεί; 

Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε αλλά το Power of Love θα επιστρέψει:

POWER OF LOVE

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Power of Love ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark