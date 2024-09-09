Η είσοδος της Κλαούντια στο Power of Love είναι δυναμική. Η ίδια ξέρει πολύ καλά ποιο αγόρι την ενδιαφέρει και δηλώνει ανοιχτά πως το αγόρι για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι είναι ο Δημήτρης.
Αυτό που θέλει είναι να τον γνωρίσει καλύτερα όσο πιο κοντά όμως έρχονται οι δυο τους τόσο πληγώνεται η Μαρίνα. Η ιδιωτική συζήτηση της Κλαούντια και του Δημήτρη είναι κάτι που η Μαρίνα δεν μπορεί να διαχειριστεί και ξεσπά σε κλάματα…
Η αντίδρασή της μεταφράζεται από τον Δημήτρη σε ζήλια κάτι το οποίο πολλές φορές έχει δηλώσει πως τον ενοχλεί. Πρόκειται απλά για μία κρίση στη σχέση τους ή γράφεται το τέλος στη δική τους ιστορία;
Η Ανδριάνα συναντά στο Κόκκινο Δωμάτιο την Κατερίνα Καραβάτου και συζητάνε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της μέχρι σήμερα αλλά και το ιστορικό της γνωριμίας της με τον Δήμο…
