Ταμίλα Κουλίεβα: «Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα για τις γυναίκες σήμερα»

Το φλέγον θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών, αν και κατά πόσο αυτά υπάρχουν τελικά ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία και την ισότητα των δύο φύλων –που αποδεδειγμένα δεν υφίσταται σε πολλά επιπεδα- σχολίασε σε συνέντευξή της η Ταμίλα Κουλίεβα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα με αφορμή τον ρόλο της στη νέα σειρά «Άγιος Έρωτας». Εκεί υποδύεται τη Θάλεια Μαρκοπούλου, μητέρα της Χλόης, μια γυναίκα αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Όπως αναφέρει η υπόθεση, δέχθηκε να παντρευτεί τον περιζήτητο γαμπρό Παύλο Μαρκόπουλο παρόλο που δεν ήταν ερωτευμένη μαζί του. Η ζωή που ονειρεύτηκε, όμως, δεν ήρθε ποτέ και οι προσδοκίες της εξανεμίστηκαν, καθώς η μια απογοήτευση διαδεχόταν την άλλη.

Μιλώντας στο «Τηλέραμα» για τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία η Ταμίλα Κουλίεβα είπε:

«Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει σήμερα τα πράγματα για εμάς τις γυναίκες. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν αλλάξει πολύ. Μερικές φορές μπερδεύομαι.

Γιατί να, συζητάμε τώρα για τον ρόλο μου στη σειρά και γεννιέται αυτή η ερώτηση που μου κάνετε τώρα. Νομίζω πως συνεχίζουμε να διεκδικούμε, απλώς έχει αλλάξει ο μηχανισμός.

Στην εποχή μας ευτυχώς υπάρχουν η δυνατότητα και η ελευθερία να διεκδικήσεις περισσότερα και να έχεις την επιθυμία να διεκδικήσεις και να πετύχεις.

Αλλά μη νομίζετε, όλα αυτά στα αστικά κέντρα. Πιστεύω ότι στην επαρχία τα πράγματα παραμένουν ακόμα πολύ πίσω και όχι μόνο στην Ελλάδα».

