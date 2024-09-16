Power of Love: Η άρνηση πληγώνει - Δείτε το trailer

Το Gala του Power of Love, συνεχίζεται με νέες εντάσεις και τις ψηφοφορίες να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Ο Νίκος εξακολουθεί να αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις του Αναστάση για τη συμπεριφορά του και εκείνος ενοχλείται ακόμα περισσότερο. Δηλώνει πως δεν μπορεί να αναγνωρίσει ελαφρυντικό σε έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρεί ιδιαιτέρως έξυπνο. Η Γλυκερία δεν αντέχει την ένταση της διαμάχης τους και ξεσπά σε κλάματα.

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με τη Μαρίνα να αναφέρει πως μία άλλη διαγωνιζόμενη την πίεσε για να μάθει ποιον ψήφισε!

Ο Νίκος και η Αλεξάνδρα πρέπει να δηλώσουν με ποιον θέλουν να μοιραστούν το έπαθλο ως τα δημοφιλέστερα πρόσωπα του Power of Love. Η Αλεξάνδρα επιλέγει τον Jason. Εκείνος όμως αρνείται να πάει σε ραντεβού μαζί της.

